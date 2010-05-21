С 12 декабря 2013 по 8 января 2014 в Галерее классической фотографии пройдет выставка «Русский альбом». Зрители увидят работы, собранные за последнее десятилетие 14 фотографами, которые многие годы профессионально работают в жанре пейзажа. Выставка представляет более 100 работ и географически охватывает всю Россию от западных границ до Камчатки.

Проект фотожурнала Foam «Таланты», подготовленный Музеем фотографии в Амстердаме Foam (Нидерланды), представляет творчество 13 молодых фотографов со всего мира, работы которых были отобраны по итогам ежегодного конкурса фотожурнала Foam Talents Call. Победители конкурса получили возможность опубликовать свои работы в журнале Foam Talents Issue. В РОСФОТО состоится международная премьера этого выставочного проекта.

В ретроспективной экспозиции объединены работы из собрания РОСФОТО и из личной коллекции автора, созданные в период с 1970-х по 2010-е годы.

Если вы увлекаетесь фотографией, хотите самосовершенствоваться и знакомиться с близкими по духу людьми — предлагаем вырваться на выходные в рай для фотографов. Рай для фотографов? Судите сами.