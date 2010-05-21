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21.05.2010
Приглашаем авторов статей

Застывшая история в картинках — случайные прохожие, чей-то взгляд, природные явления, репортажи с места событий — как донести до зрителя, что хотел передать автор? Как сфотографировать нечто, что будет будоражить умы еще не один десяток лет? У многих фотографов, начинающих и профессионалов, есть свои секреты съемки.

28.12.2009
С Новым годом-2010 и Рождеством

Digital Camera Photo&Video поздравляет вас в наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть 2010 год принесет вам новые открытия, теплые встречи и хорошее настроение. Стремитесь к цели, не бойтесь экспериментировать — только так вы добъетесь успеха.

29.04.2008
Главный форум-2008

10–13 апреля в Москве прошло главное событие (во всем, что касается материальной стороны фотографии) — Фотофорум-2008. Восьмая подряд выставка и на этот раз подтвердила свой особый статус, собрав рекордное число и экспонентов, и посетителей, — на достижения фотоиндустрии пришли полюбоваться 87500 человек.
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Новости
19.01.2017
Британское фотоагентство возродило систему мастерской Возрождения
Фотограф из Ньюкасла победила экстремальные погодные условия, собрав команду профессионалов, на которую может рассчитывать от границ Шотландии до графства Дарем. В итоге родилось фотографическое агентство, имеющее свой стиль, бренд и репутацию и работающее, как художественная мастерская эпохи Возрождения.
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27.12.2016
Немецкий фотограф потратил 4 года на съемку парацетамола
Немецкий фотограф Питер Юзак нашел себя в микрофотографии различной фармацевтики: бензойной кислоты витамина С, парацетамола.
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25.11.2016
Фотограф испытал на себе медвежьи объятия
На рискованную съемку решился фотограф из Уфы Фаиль Абсатаров, что едва не стоило ему уха, а то и грудной клетки.
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18.10.2016
Британец снял лунную радугу
Британский фотограф-любитель снял в долине реки Кокет ночную радугу над Луной во время грозы.
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09.09.2016
Норвежский фотограф прославился, застряв в табурете IKEA в душе
Снимки норвежского фотографа Клауса Йорстада стали гораздо популярнее после обстоятельного отзыва на икейский табурет, в котором он застрял интимной частью.
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31.08.2016
Фотограф увидел бездомных такими, какими они мечтали себя видеть
Хорья Мэнолэйч из Фриско снимает бездомных такими, какими они сами видят себя в мечтах. Его проект начался с Майка из Огайо, арестованного за хранение марихуаны, сбежавшего от полиции и строящего жизнь по новой. У него уже есть место, чтобы жить и работа. Помогла организация содействия бездомным.
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29.07.2016
Британские фотографы снимают битвы министерских котов
Фотографы,  имеющие доступ в резиденцию британского премьера, сняли неплохие кадры об эпичной битве министерских котов.
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31.05.2016
Лучший фотопортретист – 2010: «Начинайте прямо сейчас снимать то, что хотите через 5 лет»
Лучший фотограф года – 2010 в номинации «Портрет», основатель Kiev Art College, фотограф LeNegatif,  российских и украинских Playboy и Vogue Сергей Сараханов на первой международной конференция Photocon посоветовал желающим зарабатывать деньги фотографией очень много заниматься творчеством вопреки широко распространенному стереотипу, что нужно заниматься либо искусством, либо коммерцией.
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28.04.2016
Вивиан Майер: жизнь фотографа после смерти
Вивиан Майер работала няней и гувернанткой, в свободное время снимала под 200 пленок в год. Слава пришла к ней посмертно, а открытие ее творчества стало одним из наиболее значительных событий истории современной фотографии за последние годы. Первая часть ее архива в более 100 тысяч негативов куплена на аукционе за $400.
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Авторские статьи
06.02.2013
Тест графического планшета Wacom Intuos5 Touch

Многие фотографы думают, что планшеты нужны иллюстраторам. Правда, поработав с планшетом, они почему-то резко меняют свое мнение и возвращаться к мыши не спешат. В нашем тесте — планшет Wacom Intuos5 Touch M.
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31.07.2012
Эволюция фотовспышек. Полтора века пути.

Фотовспышка – импульсный источник света для освещения объекта при недостаточной освещённости. Различают два вида фотовспышек: многократного применения – электронная, источником света в которой служит газосветная импульсная лампа, и одноразового действия. Это флэш-лампы – стеклянные колбы, наполненные кислородом и алюминиевой фольгой и магниевые фотовспышки на флэш-порошке.
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16.01.2012
Широкий взгляд на мир: снимаем панораму

Удивительно, но среди многих даже весьма продвинутых фотографов-любителей прижился миф о необычайной сложности съемки панорам. Некоторые даже не рискуют попробовать, считая, что это занятие лишь для владельцев самой «крутой» техники. На самом деле все совсем не так. Давайте попробуем разобраться.
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29.11.2011
Фотографируем в путешествии

Отпуск — самая, пожалуй, долгожданная часть года. Как говорят, хороший отпуск занимает целый год — полгода о нем мечтают, полгода после него — вспоминают. А вспоминать особенно приятно, показывая друзьям альбом с фотографиями. Осталось только эти фотографии сделать.
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29.09.2011
Ночная съемка в городе

Виды ночных городов с их разноцветными огнями, необычными цветами, бликами, яркими отражениями и совершенно особым колоритом и настроением находят своего покупателя быстрее, чем снимки большинства других жанров. Но ночная съемка, как и любой другой вид съемки, имеет свою специфику. В этой статье я расскажу, как делаю ночные снимки я.
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События
25.04.2014
Первая фотоконференция «МастерФОТО — 2014»

Если вы увлекаетесь фотографией, хотите самосовершенствоваться и знакомиться с близкими по духу людьми — предлагаем вырваться на выходные в рай для фотографов. Рай для фотографов? Судите сами.
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25.12.2013
Пейзажи. Выставка Светланы Тимофеевой

В ретроспективной экспозиции объединены работы из собрания РОСФОТО и из личной коллекции автора, созданные в период с 1970-х по 2010-е годы.
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20.12.2013
Журнал Foam. Таланты / Foam Magazine Talents

Проект фотожурнала Foam «Таланты», подготовленный Музеем фотографии в Амстердаме Foam (Нидерланды), представляет творчество 13 молодых фотографов со всего мира, работы которых были отобраны по итогам ежегодного конкурса фотожурнала Foam Talents Call. Победители конкурса получили возможность опубликовать свои работы в журнале Foam Talents Issue. В РОСФОТО состоится международная премьера этого выставочного проекта.
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11.12.2013
Русский альбом

С 12 декабря 2013 по 8 января 2014 в Галерее классической фотографии пройдет выставка «Русский альбом». Зрители увидят работы, собранные за последнее десятилетие 14 фотографами, которые многие годы профессионально работают в жанре пейзажа. Выставка представляет более 100 работ и географически охватывает всю Россию от западных границ до Камчатки.
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11.12.2013
Вацловас Страукас. Мир — как дар

С 12 декабря по 8 января 2014 в Галерее классической фотографии пройдет выставка классика литовской фотографии Вацловаса Страукаса «Мир — как дар», приуроченная к 90-летию мастера.
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Статьи
Panasonic Lumix DMC-LX3
Серия LX, старшая линейка компактных камер компании Panasonic, давно привлекает к себе внимание серьезных фотографов. Действительно, все бытовые удобства цифры в виде легкости и компактности обычно кончаются, когда дело доходит до качества изображения, и современная цифровая зеркалка не меньше и не легче, чем ее пленочные предки.
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Свет и цвет
Ну вот, решился, наконец, тронуть тему, вокруг которой безуспешно танцую уже полтора года. Потому танцую, что, во-первых, тема слишком уж непроста и включает в себя столько самых разных аспектов, что их не то что рассмотреть — даже и перечислить на журнальном развороте не получится. И потому что, во-вторых, на нее написано уже столько, что поневоле придется повторить, — правда, и сам не знаю, что именно.
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Пограничный контроль
Те, кому приходилось разглядывать картинки в иллюстрированных «Историях искусств», наверняка запомнили выхваченные из полотен и отдельно, в увеличенном виде, напечатанные их фрагменты. Детали. (Мне, например, до сих пор ясно помнится пятка Рембрандтовского «Блудного сына»). Авторы «Историй» таким образом пытаются обратить внимание читателей на то, что для Мастера в его полотне нет ничего пустого и неважного и что едва ли не каждый квадратный сантиметр полотна — уже сам по себе — законченное произведение.
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Висящая зеленая селедка
— Отгадай загадку. Что это такое: зеленая, висит и пищит?
Тот мучительно думает, потом отвечает:
— Не знаю.
— Эх, ты! Это же селедка!
— А почему — зеленая?
— А я ее покрасил.
— А почему — висит?
— А я ее повесил.
— А почему пищит-то?!
— А это — чтоб ты не догадался…
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Фото-свинг
Неожиданно для меня оказалось, что это - уже двенадцатая «Объяснительная записка», то есть с начала эксперимента минул уже круглый год, а со следующей - начнется новый цикл.
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«Мир фотографии Digital Camera» – это информационный портал, посвящённый искусству фотографии. Фотографы имеют власть остановить ускользающее и прекрасное мгновение, трогают сердца и меняют ход событий в мире. Фотография – всего лишь один из способов запечатлеть прекрасное и привнести что-то свое в постижение окружающего мира. Но это именно то, что нас интересует. Не делая различий между съёмкой на плёнку и цифровые носители, мы тщательно взвешиваем плюсы и минусы и делимся своим опытом. Статьи