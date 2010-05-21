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На рискованную съемку решился фотограф из Уфы Фаиль Абсатаров, что едва не стоило ему уха, а то и грудной клетки.
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Британский фотограф-любитель снял в долине реки Кокет ночную радугу над Луной во время грозы.
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Снимки норвежского фотографа Клауса Йорстада стали гораздо популярнее
после обстоятельного отзыва на икейский табурет, в котором он застрял
интимной частью.
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Хорья Мэнолэйч из Фриско снимает бездомных такими, какими они сами видят
себя в мечтах. Его проект начался с Майка из Огайо, арестованного за
хранение марихуаны, сбежавшего от полиции и строящего жизнь по новой. У
него уже есть место, чтобы жить и работа. Помогла организация содействия
бездомным.
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Фотографы, имеющие доступ в резиденцию британского премьера, сняли неплохие кадры об эпичной битве министерских котов.
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Лучший фотограф года – 2010 в номинации «Портрет», основатель Kiev Art College, фотограф LeNegatif, российских и украинских Playboy и Vogue Сергей Сараханов на первой международной конференция Photocon посоветовал желающим зарабатывать деньги фотографией очень много заниматься творчеством вопреки широко распространенному стереотипу, что нужно заниматься либо искусством, либо коммерцией.
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Вивиан Майер работала няней и гувернанткой, в свободное время снимала
под 200 пленок в год. Слава пришла к ней посмертно, а открытие ее
творчества стало одним из наиболее значительных событий истории
современной фотографии за последние годы. Первая часть ее архива в более
100 тысяч негативов куплена на аукционе за $400.
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Среди многочисленных видов фотографии и специализаций фотографов большое
место занимают те, что связаны с интерьерами. Это и портреты, и жанр
(особенно на кухне), и архитектурная фотография, и коммерческие съемки
помещений для их продажи. В каждой из этих сфер есть свои шедевры,
тонкости и хитрости.
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Известный московский фотограф Дмитрий Писемский увидел и показал
зрителям яркую и пеструю Азию черно-белой – по оценке кураторов и
зрителей, удачно. Выставка «Мой взгляд на Вьетнам» прошла в Самаре.
Архив новостей
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Многие фотографы думают, что планшеты нужны иллюстраторам. Правда, поработав с планшетом, они почему-то резко меняют свое мнение и возвращаться к мыши не спешат. В нашем тесте — планшет Wacom Intuos5 Touch M.
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Фотовспышка – импульсный источник света для освещения объекта при недостаточной освещённости. Различают два вида фотовспышек: многократного применения – электронная, источником света в которой служит газосветная импульсная лампа, и одноразового действия. Это флэш-лампы – стеклянные колбы, наполненные кислородом и алюминиевой фольгой и магниевые фотовспышки на флэш-порошке.
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Удивительно, но среди многих даже весьма продвинутых фотографов-любителей прижился миф о необычайной сложности съемки панорам. Некоторые даже не рискуют попробовать, считая, что это занятие лишь для владельцев самой «крутой» техники. На самом деле все совсем не так. Давайте попробуем разобраться.
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Отпуск — самая, пожалуй, долгожданная часть года. Как говорят, хороший отпуск занимает целый год — полгода о нем мечтают, полгода после него — вспоминают. А вспоминать особенно приятно, показывая друзьям альбом с фотографиями. Осталось только эти фотографии сделать.
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Виды ночных городов с их разноцветными огнями, необычными цветами, бликами, яркими отражениями и совершенно особым колоритом и настроением находят своего покупателя быстрее, чем снимки большинства других жанров. Но ночная съемка, как и любой другой вид съемки, имеет свою специфику. В этой статье я расскажу, как делаю ночные снимки я.
Архив новостей
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Если вы увлекаетесь фотографией, хотите самосовершенствоваться и знакомиться с близкими по духу людьми — предлагаем вырваться на выходные в рай для фотографов. Рай для фотографов? Судите сами.
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В ретроспективной экспозиции объединены работы из собрания РОСФОТО и из личной
коллекции автора, созданные в период с 1970-х по 2010-е годы.
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Проект фотожурнала Foam «Таланты», подготовленный Музеем фотографии в Амстердаме Foam (Нидерланды), представляет творчество 13 молодых фотографов со всего мира, работы которых были отобраны по итогам ежегодного конкурса фотожурнала Foam Talents Call. Победители конкурса получили возможность опубликовать свои работы в журнале Foam Talents Issue. В РОСФОТО состоится международная премьера этого выставочного проекта.
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С 12 декабря 2013 по 8 января 2014 в Галерее классической фотографии пройдет выставка «Русский альбом». Зрители увидят работы, собранные за последнее десятилетие 14 фотографами, которые многие годы профессионально работают в жанре пейзажа. Выставка представляет более 100 работ и географически охватывает всю Россию от западных границ до Камчатки.
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С 12 декабря по 8 января 2014 в Галерее классической фотографии пройдет выставка классика литовской фотографии Вацловаса Страукаса «Мир — как дар», приуроченная к 90-летию мастера.
Архив событий
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Серия LX, старшая линейка компактных камер компании Panasonic, давно привлекает к себе внимание серьезных фотографов. Действительно, все бытовые удобства цифры в виде легкости и компактности обычно кончаются, когда дело доходит до качества изображения, и современная цифровая зеркалка не меньше и не легче, чем ее пленочные предки.
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Ну вот, решился, наконец, тронуть тему, вокруг которой безуспешно танцую уже полтора года. Потому танцую, что, во-первых, тема слишком уж непроста и включает в себя столько самых разных аспектов, что их не то что рассмотреть — даже и перечислить на журнальном развороте не получится. И потому что, во-вторых, на нее написано уже столько, что поневоле придется повторить, — правда, и сам не знаю, что именно.
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Те, кому приходилось разглядывать картинки в иллюстрированных «Историях искусств», наверняка запомнили выхваченные из полотен и отдельно, в увеличенном виде, напечатанные их фрагменты. Детали. (Мне, например, до сих пор ясно помнится пятка Рембрандтовского «Блудного сына»). Авторы «Историй» таким образом пытаются обратить внимание читателей на то, что для Мастера в его полотне нет ничего пустого и неважного и что едва ли не каждый квадратный сантиметр полотна — уже сам по себе — законченное произведение.
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Тот мучительно думает, потом отвечает:
— Отгадай загадку. Что это такое: зеленая, висит и пищит?
— Не знаю.
— Эх, ты! Это же селедка!
— А почему — зеленая?
— А я ее покрасил.
— А почему — висит?
— А я ее повесил.
— А почему пищит-то?!
— А это — чтоб ты не догадался…
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Неожиданно для меня оказалось, что это - уже двенадцатая «Объяснительная записка», то есть с начала эксперимента минул уже круглый год, а со следующей - начнется новый цикл.
Архив статей
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